Все они вылетали из московского "Внуково" в разное время. Это показали и данные сервиса отслеживания полетов авиасудов Flightradar24.

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Российские правительственные самолеты совершили необычные рейсы из Москвы в Сибирь

Из Москвы (аэропорта "Внуково") только за один день – 17 марта – в далекую Сибирь летали 7 бортов. Журналисты проверили и зафиксировали следующие примечательные рейсы:

09:00 в Новосибирск, правительственный Ту-214ПУ ( бортовый номер RA-64532). Этот самолет используется для перелетов руководителей государства. На нем установлены системы контроля и управления госслужбами.

бортовый номер 9:30 в Омск, самолет-ретранслятор Ту-214СР (RA-64516). После посадки в Омске он быстро вернулся в Москву. Такой самолет обеспечивает правительственную линию связи.

11:45. Ил-96-300 из спецотряда "Россия" вылетел куда-то в арктические широты, впоследствии вернулся в небо над Сибирью и полетел в сторону Москвы. П ередатчик, по которому можно отслеживать самолет, выключали в небе над Сургутом.

13:32. Ан-148-100ЕА (RA-61716) из спецотряда "Россия" вылетел в Уфу. После посадки снова взлетел обратно в Москву.

Другие необычные полеты, совершенные примерно в 10 часов в этот же день:

Airbus A-319 вылетел из Москвы в Новосибирск и быстро вернулся. Что интересно, он не приземлялся в Новосибирске, а только снижал высоту до нескольких десятков метров.

"Сухой Суперджет" (RA-89039) вылетал в Тюмень.

Ту-204 (RA-64058) летал в Сибирь. Его транспондеры выключали в небе над Когалымом.

Что может означать подобная активность полетов – доподлинно неизвестно. Но есть версия, что в Сибири в бункере скрывается сам российский диктатор Владимир Путин.

Может, он наконец умер, и его приспешники летали, чтобы убедиться?

Справка. Специальный авиационный отряд "Россия" – это парк правительственных самолетов, используемых топовыми чиновниками. Парком управляет управление делами президента России.