Усі вони вилітали з московського "Внуково" у різний час. Це засвідчили й дані сервісу відстеження польотів авіасуден Flightradar24.

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Російські урядові літаки здійснили незвичні рейси з Москви до Сибіру

З Москви (аеропорту "Внуково") тільки за один день – 17 березня – до далекого Сибіру літали аж 7 бортів. Журналісти перевірили та зафіксували такі примітні рейси:

09:00 до Новосибірська, урядовий Ту-214ПУ (бортовий номер RA-64532). Цей літак використовують для перельотів керівників держави. На ньому встановлені системи контролю та управління різними держслужбами.

На ньому встановлені системи контролю та управління різними держслужбами. 9:30 до Омська, літак-ретранслятор Ту-214СР (RA-64516). Після посадки в Омську він швидко повернувся до Москви. Такий літак забезпечує урядову лінію зв'язку.

11:45. Іл-96-300 зі спецзагону "Россия" вилетів кудись до арктичних широт, згодом повернувся у небо над Сибіром та полетів у напрямку Москви. Його передавач, за яким можна відстежувати літак, вимикали в небі над Сургутом.

13:32. Ан-148-100ЕА (RA-61716) зі спецзагону "Россия" вилетів в Уфу. Після посадки знову злетів назад до Москви.

Інші незвичайні польоти, здійснені приблизно о 10 годині цього ж дня:

Airbus A-319 вилітав із Москви до Новосибірська, і швидко повернувся. Що цікаво, він не приземлявся у Новосибірську, а тільки знижував висоту до кількох десятків метрів.

до кількох десятків метрів. "Сухой Суперджет" (RA-89039) вилітав у Тюмень.

Ту-204 (RA-64058) літав у Сибір. Його транспондер вимикали у небі над Когалимом.

Що може означати така активність польотів – достеменно не відомо. Але є версія, що десь у Сибіру в бункері ховається сам російський диктатор Володимир Путін.

Можливо, він нарешті помер, і його посіпаки літали, щоб переконатися?

Довідка. Спеціальний авіаційний загін "Россия" – це парк урядових літаків, які використовують топові посадовці. Парком керує управління справами президента Росії.

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