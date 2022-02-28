Не какие-то там менты: на Харьковщине полиция уничтожила два российских танка

Национальная полиция Украины сообщила, что Харьковщина не сдается. Сегодня в городе Дергачи полисмены уничтожили два российских танка.

В настоящее время город Дергачи временно подконтролен врагу, однако для населения это не имеет никакого значения. Вражескую технику уничтожают и там. Она пылает ярким огнем.

Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор,

– отмечено в сообщении нацполиции Украины.

Украинские полисмены в очередной раз обратились к русским солдатам, чтобы те сдавались, складывали оружие и бежали домой, а именно в Россию. Они отметили, что в Украине им не рады, а то и даже всех оккупантов ненавидят.

Украина будет свободной. Слава Украине!

– добавляют в национальной полиции Украины.

Видео, на котором харьковская полиция уничтожила два российских танка:

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