Мэр Франковска Руслан Марцинкив пригрозил таким дельцам публичным осуждением. Также он призвал не повышать цены на проживание. О вышеизложенном чиновник заявил в видеообращении 9 марта.

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Во Франковске цены на квартиры выросли в 5 – 10 раз, на номера в хостелах в 3 – 4 раза

Марцинкив обратился "с очень прямой угрозой" ко всем владельцам гостиниц, хостелов, квартир. Он им четко заявил: не мародерствуйте на людях.

По его словам, цены на квартиры поднялись в 5 – 10 раз, а хостелы обойдутся в 3 – 4 раза дороже, чем это было до войны.

Отдельно Марцинкив подчеркнул, что сегодня во Франковске нет боевых действий. Но если не устоят Киев, Чернигов и другие города, война будет здесь и враг не остановится.

Поэтому не мародерствуйте. Мы будем жестко там, где эти факты обнаружены, наказывать. И попрошу публичного осуждения обязательно для тех, кто мародерит на этих вещах,

– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Смотрите полное видеообращение Марцинкива о ситуации во Франковске по состоянию на 9 марта

Садовый также призвал арендодателей не завышать цены на жилье

Мэр Львова отметил, что цены на проживание во Львове должны оставаться такими, какими были в довоенное время.

Арендодатель, который выставляет завышенную цену за жилье – мародер!

– заметил Садовый.

Кроме того, львовский мэр призвал сообщать о случаях завышения цен на горячую линию города – 1580. Он рассказал, что все случаи проверят и составят список мародеров, которые будут в публичном доступе. Далее эти данные будут переданы в СБУ.

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