Мер Франківська Руслан Марцінків пригрозив таким ділкам публічним осудом. Також він закликав не підвищувати ціни на проживання. Про вищевикладене чиновник заявив у відеозверненні 9 березня.

Акутально Вільних місць немає вже 5 днів: АФНУ про ситуацію із житлом на заході України

У Франківську ціни на квартири зросли у 5 – 10 раз, на номери в хостелах у 3 – 4 рази

Марцінків звернувся "з дуже прямою погрозою" до всіх власників готелів, хостелів, квартир. Він їм чітко заявив: не мародерствуйте на людях.

За його словами, ціни на квартири піднялися у 5 – 10 раз, а хостели обійдуться у 3 – 4 рази дорожче, ніж це було до війни.

Окремо Марцінків підкреслив, що сьогодні у Франківську немає бойових дій. Але якщо не вистоять Київ, Чернігів та інші міста, то війна буде тут і ворог не зупиниться.

Тому не мародерствуйте. Ми будемо жорстко, там, де ці факти виявлено, карати. І попрошу публічного осуду обов’язково для тих, хто мародерить на цих речах,

– наголосив мер Івано-Франківська.

Дивіться повне відеозвернення Марцінка про ситуацію у Франківську станом на 9 березня

Садовий також закликав орендодавців не завищувати ціни на помешкання

Мер Львова наголосив, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час.

Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер!

– зауважив Садовий.

Крім того, львівський міський голова закликав повідомляти про випадки завищення цін на гарячу лінію міста – 1580. Він розповів, що всі випадки перевірять і складуть список мародерів, які будуть у публічному доступі. Далі ці дані передадуть у СБУ.

Зверніть увагу Карта міст Європи, де українці можуть отримати безкоштовне житло

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!

Це цікаво: Іноземці орендують житло в Україні на Airbnb, щоб допомогти фінансово – відео 24 каналу