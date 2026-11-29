Россия систематически проводит атаки на украинские мосты с первых дней полномасштабного вторжения, поэтому ее атаки нельзя объяснять "местью" за операции Сил обороны против Керченского моста. Всего до этой операции враг нанес 109 ударов по украинским переправам.

В Министерстве обороны Украины отмечают: Кремль использует нарратив о мести, чтобы оправдать плановый террор и возложить ответственность за агрессию на Украину.

Россия проводит атаки на украинские мосты с первых дней вторжения

О 109 атаках на украинские мосты сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом. Эти удары наносились еще до операции Сил обороны против Керченского моста, что опровергает российские заявления о якобы ответных действиях на действия Украины.

В частности, с 1 октября 2022 года российские войска 12 раз провели атаки на мосты Киева через Днепр.

В ночь на 20 ноября российские ракеты повредили еще три столичных моста: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Таким образом, враг продолжил кампанию ударов, начавшуюся задолго до операции против Керченского моста.

В Минобороны объясняют, что Керченский мост Россия использует как важную военную логистическую артерию. По нему оккупанты перебрасывают в Крым бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Это подтверждают, в частности, видеозаписи, которые публиковали российские военные ведомства и СМИ. В феврале 2022 года Минобороны России и телеканал "Звезда" показывали эшелоны с танками, боевыми машинами пехоты и самоходной артиллерией на железнодорожной части моста.

Британская разведка в октябре 2022 года также отмечала, что железнодорожная часть переправы играла важную роль в переброске тяжелой техники на южный фронт. А в марте 2024 года тогдашний глава СБУ Василий Малюк заявил, что до успешных ударов по мосту ежедневно проходило 42–46 эшелонов с оружием и боеприпасами.

По данным Минобороны, для российской группировки в Крыму и на левобережье Херсонской области мост является ключевым маршрутом снабжения. Сухопутный коридор через оккупированные территории находится под огневым контролем украинских Сил обороны, а полноценной альтернативы Керченскому мосту у России нет.

Кроме того, мост был построен незаконно на временно оккупированной территории без согласия Украины. Его строительство осудили Генеральная Ассамблея ООН, Европейский Союз, Европарламент, НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ. В резолюции от 17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН отметила, что строительство моста способствует дальнейшей милитаризации Крыма.

Международное гуманитарное право различает гражданские объекты и военные цели. Согласно статье 52(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, к военным целям относятся объекты, которые эффективно способствуют военным действиям и уничтожение или нейтрализация которых дает военное преимущество.

Поскольку Керченский мост используется для перевозки российской военной техники и боеприпасов, он соответствует определению военной цели. Проект EUvsDisinfo Европейской службы внешних дел также называет утверждение российской пропаганды о якобы исключительно гражданском назначении моста дезинформацией.

Удары по Керченскому мосту Украина наносит на своей территории, временно оккупированной Россией. В Минобороны подчеркивают, что это право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН.

В Минобороны считают, что заявления о "мести" являются попыткой Кремля оправдать систематические атаки на украинскую инфраструктуру. Так Россия пытается переложить ответственность за собственную агрессию на Украину и заставить ее и международных партнеров опасаться ударов по российской военной логистике.

В то же время украинские Силы обороны проводят атаки на подтвержденные военные объекты и маршруты снабжения оккупантов, тогда как Россия наносит удары по гражданским переправам и промышленным предприятиям, в частности по металлургическому заводу в Кривом Роге, где работают тысячи гражданских лиц.

В Минобороны подводят итог: российские атаки на украинские мосты являются частью спланированной кампании террора, а не реакцией на действия Украины. Остановить российские удары могут противовоздушная оборона, уничтожение вражеских носителей и нарушение военной логистики оккупантов.

Ранее о масштабах вражеских ударов напоминал и Владимир Зеленский, отметив, что обезвреживание вражеской переправы стало справедливым ответом а более чем сотни атак ракетами и дронами по украинской инфраструктуре.