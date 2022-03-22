Такой ответ Дмитрий Песков озвучил журналистам иностранных СМИ, передают российские медиа.

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Известно, что журналист издания CNN спросил Пескова, как он может прокомментировать цифры российских потерь, о которых писали на сайте "Комсомольской правды".

Песков на это ответил: "Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у "Комсомольской правды"".

Добавим, что представитель "Комсомольской правды" заявил, что сайт якобы взломали, и что данные о 10 тысячах российских солдат в Украине висели на странице "буквально несколько минут".

Журналист после этого спросил представителя Кремля, насколько эти цифры близки к реальности. Дмитрий Песков ответил, что озвучиваемое количество потерь – это прерогатива исключительно министерства обороны.

Кстати, РФ постоянно пытается скрыть потери своей живой силы. Но прокремлевское российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал, в котором рассказали, что более 26 тысяч российских военных убиты и ранены.

В Генштабе ВСУ говорят, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину наши военные уничтожили около 15 тысяч рашистов.

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