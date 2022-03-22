Таку відповідь Дмитро Пєсков озвучив журналістам іноземних ЗМІ, передають російські медіа.

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Відомо, що журналіст видання CNN запитав Пєскова, як він може прокоментувати цифри російських втрат, про які писали на сайті "Комсомольської правди".

Пєсков на це відповів: "Ні, ніяк не можу. Тут треба спитати у "Комсомольської правди"".

Додамо, що представник "Комсомольської правди" заявив, що сайт нібито зламали, і що дані про 10 тисяч російських солдатів в Україні висіли на сторінці "буквально кілька хвилин".

Журналіст після цього запитав представника Кремля, наскільки ці цифри близькі до реальності. Дмитро Пєсков відповів, що озвучувати кількість втрат – це прерогатива виключно міністерства оборони.

До слова, РФ постійно намагається приховати втрати своєї живої сили. Але прокремлівське російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал, у якому розповіли, що понад 26 тисяч російських військових є убитими і пораненими.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові знищили майже 15 тисяч рашистів.

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