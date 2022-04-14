Не можем оставаться нейтральными, – глава МИД Ирландии пообещал еще большую поддержку Украине

Ирландский министр Саймон Ковен заявил, что его страна не может оставаться нейтральной в войне России против Украины. Ирландия обещает новую помощь вооруженным силам.

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени. Он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Затем они провели совместную пресс-конференцию, сообщает 24 канал.

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Ковен отметил, что Ирландия не может оставаться нейтральной страной в войне, которую ведет Россия. За последние 2 недели страна выделила более 20 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины.

Кроме того, мы имеем обязательства на сумму в 33 миллиона евро относительно военной помощи для Вооруженных Сил Украины,

– заявил министр.

Он отметил, что Ирландия также разделяет мнения по поводу максималистского подхода в отношениях с Россией и призывает налагать новые санкции на государство-агрессора. Там уверены, что ограничения должны выполнять и сдерживающую функцию.

Ирландия выступает за внедрение эмбарго на торговлю нефтью с Россией в пределах 6 пакета санкций.

Брифинг Кулебы и Ковени: смотрите видео