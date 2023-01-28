Глава государства поблагодарил всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора. 24 Канал.

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Президент рассказал об обстреле Константиновки

Зеленский рассказал, что сегодня в 9:15 российская армия совершила ракетный обстрел города Константиновка Донецкой области. Враг применил ракеты С-300 по жилому сектору.

На данный момент – 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким… Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства,

– отметил президент.

По его словам, прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы можно обеспечить соответствующие ракетные силы для украинских военных.

"Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города. Спасибо всем в мире: политикам, общественным деятелям, журналистам и обычным людям, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора", – отметил глава государства.

Он добавил, что украинские власти сделают все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Это ведь нужно для защиты жизни – защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков.

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