Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, события в Афганистане заставили американскую сторону перенести время встречи и с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.
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По словам Фесенко, все понимают, что 31 августа будет критическим, ведь это фактически последний официальный день эвакуации и американцев, и гражданских лиц из аэропорта Кабула.
В стране могут быть провокации и даже есть риск терактов. Несмотря на это, Байден должен быть на постоянной связи, чтобы принимать решения об обратных атаках, если будут угрозы со стороны террористов "Талибана".
К сожалению, не повезло. Так сложилось, поэтому здесь не надо искать какой-то конспирологии. Это чрезвычайная ситуация,
– отметил политолог.
Повлияет ли перенос даты визита
Фесенко предположил, что изменение даты саммита не повлияет кардинально на его содержание. Он будет результативным, ведь к подписанию готовят ряд соглашений. В то же время обе стороны заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать партнерство.
"Особенно сейчас для США это нужно, потому что Байден оказался под огромной критикой", – заявил Фесенко.
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Скандал с Трухиным
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала скандал вокруг ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Она заявила, что его внесение в состав украинской делегации в США является неуместным.
По словам Фесенко, когда он услышал об участии депутата в делегации, то был удивлен. Впрочем, по его мнению, этот скандал никак не повлияет на договоренности и дискуссии между США и Украиной. Все потому, что для обеих стран важно показать эффективность двустороннего сотрудничества.
"Это не первый и не последний такой бытовой скандал. Они даже на рейтинги особо не влияют, не только на внешнюю политику", – добавил политолог.
Фесенко рассказал о встрече Зеленского и Байдена: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября. Ранее сообщалось, что президенты встретятся 31 августа. В Офисе Президента заявили, что формат переговоров не изменился.
- Представитель Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что дату встречи изменили из-за завершения эвакуации из Афганистана. Украинская сторона отнеслась с пониманием к такой просьбе.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это будет не только встреча делегаций, но и разговор президентов с глазу на глаз.