Не надо лелеять пустые надежды, что оккупанты просто уйдут, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нам никто не подарит. Мы должны его добыть в борьбе.

Глава государства подчеркнул, что нет в мире субъектов, способных останавливать войны и дарить мир. Это следует четко понимать.

Важно Прошел еще один из дней, которые приближают нас к миру, – Зеленский обратился к украинцам

Мир не будет следствием решений врага

Зеленский констатировал, что глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет следствием каких-либо решений врага где-то в Москве.

Не надо лелеять пустых надежд, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем только добыть мир в борьбе,

– заметил политик.

Он добавил, что мир можно добыть в тяжелых боях и параллельно – на переговорах и ежедневным энергичным трудом. Поэтому каждый украинец должен продолжать делать все, что может.

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