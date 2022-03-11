Не надо пить йод, – эксперт по ядерной энергетике рассказала, что делать в случае аварии на АЭС

Цинические действия России на ядерных объектах могут привести к ужасающим последствиям. Следует быть готовыми к авариям на атомных электростанциях.

Если такая трагедия все же произойдет, следует придерживаться рекомендаций компетентных органов. Об этом в эфире 24 канала сказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна.

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Рекомендации предоставят Минздрав и Государственная инспекция ядерного урегулирования

Она объяснила, если произойдет радиационная авария, которая будет оказывать влияние за зоной отчуждения, нужно прислушиваться к рекомендациям Государственной инспекции ядерного урегулирования и Министерства здравоохранения.

Не стоит пить йодные таблетки (ведь йод токсичен) до того, как будут рекомендации наших компетентных органов,

– подчеркнула Кошарна.

По ее словам, соответствующие органы сообщат, какие меры нужно предпринять по защите квартиры, сколько раз нужно мыть волосы и тому подобное.

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