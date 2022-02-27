Об этом мэр города Василькова Наталья Баласинович рассказала в эфире 24 канала. По ее словам, город обстреливали баллистическими ракетами, что не позволяло спасателям тушить пожар.

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"Я жива, здорова. Моя дочь тоже. Это было возле нашего дома, все нормально", – заверила Баласинович.

Она пояснила, что на самом деле пожар на нефтебазе не является таким опасным для жизни и здоровья людей, как об этом говорят.

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Как рассказала Баласинович, были очень серьезные бои за аэропорт. Оккупанты использовали ракеты, авиацию и многое другое.

Разрушено на улице Декабристов в Василькове образцовое заведение Киевской области – профессионально-технический лицей. Это ужасные апокалиптические кадры,

– рассказала госпожа мэр.

"Оккупанты не щадят никого. Тем более, что в одной части здания постоянно живут дети. К счастью, их там вчера не было", – добавила она.

Велись жестокие обстрелы ракетами. Баласинович отметила, что они были такими громкими специально, чтобы создать панику среди населения.

"Из-за обстрелов закладывало уши. Все люди держатся, относятся с пониманием, что это надо пережить. Мы верим в своих военных и территориальную оборону", – подытожила госпожа мэр.

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