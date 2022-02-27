Про це мер міста Васильків Наталія Баласинович розповіла в ефірі 24 каналу. За її словами, місто обстрілювали балістичними ракетами, що не дозволяло рятувальникам гасити пожежу.

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"Я жива, здорова. Моя донька теж. Це було біля нашого будинку, все нормально", – запевнила Баласинович.

Вона пояснила, що насправді пожежа на нафтобазі не є такою небезпечною для життя і здоров'я людей, як про це говорять.

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Як розповіла Баласинович, були дуже серйозні бої за аеропорт. Окупанти використовували ракети, авіацію та багато іншого.

Зруйновано на вулиці Декабристів у Василькові зразковий заклад Київської області професійно-технічний ліцей. Це жахливі апокаліптичні кадри,

– розповіла пані мер.

"Окупанти не щадять нікого. Тим паче, що в одній частині будівлі постійно мешкають діти. На щастя, їх там вчора не було", – додала вона.

Велись жорстокі обстріли ракетами. Баласинович зазначила, що вони були такими гучними спеціально, аби створити паніку серед населення.

"Через обстріли закладало вуха. Усі люди тримаються, ставляться з розумінням, що це треба пережити. Ми віримо у своїх військових і територіальну оборону", – підсумувала пані мер.

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