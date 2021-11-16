Не наличными, а сертификатом: у Зеленского рассказали детали о тысяче для вакцинированных

Президент Владимир Зеленский пообещал тысячу гривен всем украинцам, которые полностью вакцинировались против коронавируса. Однако эти деньги невозможно будет получить наличными. Их будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг.

Это масштабная программа для поддержки бизнеса. Об этом заявил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

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Таким образом власть будет давать деньги не напрямую бизнесу, а людям, поддерживая их решение вакцинироваться.

То есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых – это же не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты,

– подчеркнул Никифоров.

Куда можно будет потратить деньги

Зеленский еще только анонсировал инициативу, поэтому технические вопросы пока продумывают. По словам Никифорова, это будет сертификат, цифровой ваучер или депозит.

Перечень услуг сформировали так, чтобы поддержать те сферы, которые больше всего, по мнению властей, пострадали от пандемии коронавируса и карантина:

спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино),

туризм (переезды по Украине).

То есть человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг на тысячу гривен. Например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или другое культурное мероприятие.

Спикер также напомнил, что Зеленский озвучил дату запуска акции – 19 декабря.

Вакцинированные граждане смогут получить тысячу через приложение "Дия". Для тех, кто не имеет приложения, предложат альтерантиву. До конца 2021 года на программу выделят 3 миллиарда гривен. Столько же – в начале 2022.