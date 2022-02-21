Детали от Кулебы

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не нападала на Донецк и Луганск. Кроме того, никаких подобных действий наше государство не планирует.

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Категорически опровергаю дезинформацию России. Украина не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию России или КПП на границе, не совершала диверсий,

– заверил чиновник.

Глава МИД призвал Россию немедленно остановить фабрику фейков.

Что этому предшествовало

Минобороны России заявило, что 5 "украинских диверсантов" пересекли границу. За ними, мол, выехали 2 "украинских БТМ". отметим, в воображении Кремля 5 военных могли пойти на 150-тысячное войско, которое сосредоточено у нашей границы.

Россияне якобы "уничтожили технику и бойцов. Однако похоже, что 150 тысяч армейцев испугались нескольких "военных ВСУ", ведь попросили подкрепления.

Кроме того, россияне распространили фейк о том, что украинские бойцы "обстреляли пограничный пункт" в Ростовской области. Отметим, что этот "пункт" больше напоминает сарай. Ведь на видео с места происшествия видно разрушенное маленькое здание, которое расположено посреди кустов и деревьев. Рядом – еще какое-то сооружение с козырьком и российский флаг и палки.

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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:

Категорически опровергаю дезинформацию России. Украина не нападала на Донецк, Луганск Не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию России или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобных действий. Требую от России немедленно остановить фабрику фейков.