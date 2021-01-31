Россияне массово вышли на протесты против действий нынешней власти. Хотя к этому их ранее призывал оппозиционер Алексей Навальный, у части митингующих была совсем другая мотивация.

Источник: Obozrevatel

В регионах людей побудил выходить на улицу не лично Навальный, а его расследование о дворце российского президента. Такое мнение высказал Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы.

Интересно Навальный стремится выйти из тюрьмы президентом России, – Илья Пономарев

По его словам, видео о роскошном поместье Путина вызвало у людей значительное возмущение. "От социальной несправедливости, от этих денег, от этих туалетных ершиков и всего прочего", – пояснил он.

Справка. Скандальное расследование о "царском" дворце Путина под Геленджиком опубликовала команда Навального. Все подробности – читайте здесь.

При этом, заметил Пономарев, в Москве таким элитным состояниям сильно не удивляются. Поэтому как раз там мотивация заключалась преимущественно в поддержке Навального.

"Как видим, в процентном отношении она оказалась слабее, чем социальная мотивация в регионах. Даже в Петербурге было больше людей, чем в Москве", – подчеркнул он.

Пономарев: Навальный – человек конфликтный

Кроме этого, Пономарев также отметил, социологические данные свидетельствуют о том, что 42% людей вышли протестовать на улицы российских городов впервые.

Это значит, что люди выходят, в том числе и по призыву Алексея Навального, а потом разочаровываются и уходят,

- пояснил он.

И пояснил, что Навальный – очень конфликтный и хочет быть единственным лидером российской оппозиции. Мол, потому и не выстраивает коалиции уважительных отношений.