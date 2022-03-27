Не в Нюрнберге, но смысл будет аналогичен, – Зеленский пообещал наказать оккупантов

Российские войска вполне сознательно убивают мирных людей и уничтожают жилые кварталы. И они обязательно получат наказание, Украина это гарантирует.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, российские войска сознательно убивают мирных людей, уничтожают жилые кварталы, попадают в укрытия, больницы, школы и даже в церкви и мемориалы.

Зеленский отмечает, что российские войска получают такие приказы – уничтожать все, что делает народ народом.

80 лет назад нацисты именно так пытались захватить Европу. Так сейчас действуют оккупанты в Украине. Никто им этого не простит, будет ответственность. Так же, как 77 лет назад. Скорее всего, не в Нюрнберге, но смысл будет аналогичен. Вы это увидите, все увидят, мы гарантируем,

– сказал Зеленский.

К слову, Харьковская СБУ приступила к расследованию по факту обстрела жилых домов в Основянском районе города. Известно, что 25 марта российские оккупанты обстреляли из артиллерии дома в Основянском районе Харькова. В результате погибли 5 мирных жителей.

Обращение Владимира Зеленского 26 марта: