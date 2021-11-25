Не о правдивой и правильной информации, – глава "Слуги народа" о бойкоте каналам Ахметова

В "Слуге народа" решили игнорировать медиа, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. То, что там происходит во время телеэфиров, не свидетельствует о правдивой и правильной информации.

Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказала глава "Слуги народа" Елена Шуляк. По ее словам, спикерам партии, которые являются частыми гостями разных телекалов, очень хотелось бы доносить до людей свою позицию.

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"Однако все, что сейчас происходит с информационной политикой на таких каналах, точно не о том, что людей информируют или дают им правильную и правдивую информацию", – подчеркнула глава партии.

По словам Шуляк, "слуги народа" не будут посещать такие эфиры, пока там не пересмотрят манипуляции, искажения и дезинформации. Именно из-за этого страдают украинцы, ведь они не получают качественную информацию.

Снова начинаются искажения, манипуляции и информация, которая выгодна олигархам,

– добавила глава "Слуги народа".

В "Слуге народа" убеждены, что антиолигархический закон лишит влиятельных лиц возможности "скупать" политиков и получать выгоду от давления на журналистов.

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