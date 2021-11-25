Не о правдивой и правильной информации, – глава "Слуги народа" о бойкоте каналам Ахметова
Источник:24 канал
В "Слуге народа" решили игнорировать медиа, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. То, что там происходит во время телеэфиров, не свидетельствует о правдивой и правильной информации.
Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказала глава "Слуги народа" Елена Шуляк. По ее словам, спикерам партии, которые являются частыми гостями разных телекалов, очень хотелось бы доносить до людей свою позицию.
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"Однако все, что сейчас происходит с информационной политикой на таких каналах, точно не о том, что людей информируют или дают им правильную и правдивую информацию", – подчеркнула глава партии.
По словам Шуляк, "слуги народа" не будут посещать такие эфиры, пока там не пересмотрят манипуляции, искажения и дезинформации. Именно из-за этого страдают украинцы, ведь они не получают качественную информацию.
Снова начинаются искажения, манипуляции и информация, которая выгодна олигархам,
– добавила глава "Слуги народа".
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Что этому предшествовало
- В партии "Слуга народа" одобрили решение игнорировать медиа, которые связывают с Ринатом Ахметовым. Там заявили, что владелец намеренно превращает их в "свой громкоговоритель для шантажа государства и общества".
- По словам пресс-секретаря партии Юлии Палийчук, решение могут пересмотреть, когда олигарх позволит редакциям вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики.
- В то же время "Слуга народа" будет оставаться "открытой для любых СМИ, которые работают независимо, сбалансировано и ради объективного информирования общества".