В Беларуси 9 августа был главный день голосования на выборах президента 2020 года. Накануне в Беларусь не пропустили 177 иностранцев, среди которых были и десятки украинцев.

Всего в аэропорту Минска не пропустили 29 украинцев, прибывших в Беларусь 8 августа. Об этом пишет государственное агентство "БелТА".

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Всего в Беларусь в течение 8 августа не пропустили 177 иностранцев. Про украинцев уточняется, что все они были в возрасте 20 – 30 лет.

Все они указывали целью поездки туризм, а также посещение родственников в Беларуси. Впрочем большинство иностранцев якобы путались в своих объяснениях и даже называли вымышленных людей, которые их должны были бы принять.

Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. Все они давали один и тот же номер телефона,

– пояснили в белорусском Госпогранкомитете.