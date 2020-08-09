У Білорусі 9 серпня був головний день голосування на виборах президента 2020 року. Напередодні в Білорусь не пропустили 177 іноземців, серед яких були й десятки українців.

Всього в аеропорту Мінська не пропустили 29 українців, які прибули в Білорусь 8 серпня. Про це пише державне агентство "БелТА".

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Всього в Білорусь впродовж 8 серпня не пропустили 177 іноземців. Про українців уточнюється, що всі вони були у віці 20 – 30 років.

Усі вони вказували метою поїздки туризм, а також відвідини родичів у Білорусі. Втім більшість іноземців буцімто плуталися у своїх поясненнях і навіть називали вигаданих людей, які їх мали б прийняти.

Коли ми їх розосередили й почали опитувати, вони не знали ні прізвищ родичів, ні куди хочуть поїхати. Усі вони давали один і той же номер телефону,

– пояснили в білоруському Держприкордонкомітеті.