Это объяснил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

Смотрите также Мобилизация в Украине: сколько длится обучение перед отправкой на передовую

Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают полиции,

– отметил представитель ТЦК.

Имеют право на отсрочку, но не обновили данные

Также Андрей Мороз отметил, что те военнообязанные, которые не привели в надлежащий вид военно-учетные документы, но имеют право на отсрочку, тоже являются нарушителями.

"Те, кто имеют военно-учетные документы неустановленного образца – также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске. Их ежедневно устанавливают наши работники. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", – отметил представитель ТЦК.

Что дальше

После того, как в ТЦК актуализируют данные военнообязанного и установлено, что он подлежит мобилизации, его автоматически отправляют на военно-врачебную комиссию, а дальше – определяют учебный центр и подразделение, где человек будет нести службу.

По словам Андрея Мороза, закон о мобилизации и постановление правительства №560 от 16 мая упростили работу ТЦК.

"Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их место регистрации, номер телефона. Ведь многие зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому", – рассказал Мороз.

И объяснил, что ранее работники ТЦК не могли вручить многим военнообязанным повестки, потому что не знали их места пребывания. После обновления военно-учетных данных – этот вопрос решился.

Изменения в законодательстве позволяют военкоматам собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг".