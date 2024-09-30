Це пояснив тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз у інтерв'ю "Західному кур'єру".

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Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції,

– зазначив представник ТЦК.

Мають право на відстрочку, але не оновили дані

Також Андрій Мороз зазначив, що ті військовозобов'язані, які не привели у належний вигляд військово-облікові документи, але мають право на відстрочку, теж є порушниками.

"Ті, хто мають військово-облікові документи невстановленого зразка – також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку. Їх щоденно встановлюють наші працівники. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", – наголосив представник ТЦК.

Що далі

Після того, як у ТЦК актуалізують дані військовозобов'язаного і встановлено, що він підлягає мобілізації, його автоматично відправляють на військово-лікарську комісію, а далі – визначають навчальний центр і підрозділ, де чоловік буде нести службу.

За словами Андрія Мороза, закон про мобілізацію і постанова уряду №560 від 16 травня спростили роботу ТЦК.

"Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних, їхнє місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою", – розповів Мороз.

Та пояснив, що раніше працівники ТЦК не могли вручити багатьом військовозобов'язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Після оновлення військово-облікових даних – це питання вирішилось.

Зміни у законодавстві дозволяють військкоматам зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх до системи "Оберіг".