К сожалению, в городе не обошлось без жертв в результате атаки России. В КГВА рассказали подробности атаки врага.

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Атака России на Киев

Этой ночью Россия запустила ударные БПЛА с южного и северо-восточного направлений. Сергей Попко, начальник КМВА, отметил, что на Киев барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Он рассказал, что воздушная тревога в столице с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась 7 с половиной часов.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву,

– говорится в сообщении.

К сожалению, в Киеве не обошлось без жертв российской атаки. Известно, что погибла молодая девушка. Отмечается, что в многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этажи.

В КГВА указали, что в одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. Именно в этом помещении вскоре спасатели и нашли тело погибшей.

Известно, что из дома было эвакуировано более 100 человек. Кроме этого, в КГВА отметили, что пострадали 6 человек, из них 1 – госпитализированы.

Добавим, что Сергей Попко отметил, что это уже 16 воздушная атака на Киев в октябре.

"Настолько нам не было бы трудно и сложно, но мы обязательно победим в этой неблагоприятной войне. И заставим агрессора ответить за все преступления! Особенно за каждую отобранную детскую жизнь! Нелюди должны быть наказаны", – подчеркнул начальник КГВА.