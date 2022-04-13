Не остановим, а погоним с нашей земли, – Арестович о тяжелом вооружении, ожидаемом Украиной

США готовы предоставить Украине военное вооружение на 750 миллионов долларов. В частности оружие обещают их официальные представители военно-политического руководства.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. В то же время он также добавил, что вчера, 12 апреля, Евросоюз принял решениее о предоставлении помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов.

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Новое оружие

Как объяснил Арестович, судя по заявлениям, это дальнобойная артиллерия, возможно, бронетехника. По его словам, это новейшее оружие, аналога которого у России нет, и оно дает над врагом качественное преимущество.

Это существенное увеличение наших возможностей. Оно дает надежду на то, что мы не просто остановим, а погоним врага из нашей земли,

– подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что пока это только заявления официальных представителей США, потому украинская сторона может комментировать только их.

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