Не оставили наедине со старостью: как "ТЕДИС Украина" помогает домам престарелых

По данным Госстата, в нашей стране живет более 7 млн человек, которым более 65 лет. Данные Минздрава не добавляют оптимизма: каждый пятый одинок, а еще часть из них нуждается в постоянной опеке.

Компания "ТЕДИС Украина" предложила свое решение, активно развивая корпоративное волонтерство в государственных гериатрических домах в рамках национального социального проекта "Творим добро".

"Пожилым людям важно понимать, что они не брошены и заслуживают высшего качества жизни. Мы также убеждены, что уважение и поддержка старшего поколения – это те ценности, на которых должна воспитываться молодежь", – убежден Денис Ткаченко, заместитель генерального директора по корпоративному управлению "ТЕДИС Украина".

Волонтерская работа компании направлена на помощь пожилым людям и тем, кто остался без семьи или живет в специальных социальных учреждениях. "ТЕДИС Украина" взяла шефство над семью домами для престарелых в разных регионах страны. В них проживает более 1 тыс. человек, самому старшему из которых 102 года.

Проект "Творим добро" отвечает глобальным целям устойчивого развития ООН на 2015-2030 года, в частности, по борьбе с нищетой и улучшению здоровья населения. Проект будет масштабироваться и развиваться, и через два-три года можно будет говорить о результатах. Сейчас же волонтеры проекта мониторят ситуацию в своих подшефных заведениях дистанционно и готовят планы дальнейшей помощи.