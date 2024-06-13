В то же время нам нужно иметь конкретный план, в котором пошагово будет указано, какова для Украины конечная цель войны. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что это позволит Киеву консолидировать вокруг себя проукраинские силы.

К теме "Достижение мира требует участия, диалога всех сторон": что известно о проекте коммюнике Саммита мира

Должен соответствовать национальным интересам

Украина должна четко объяснять миру, за что именно мы боремся.

Нам нужно определить для самих себя, что такое "наша победа", и ее концепцию продвигать везде – на уровне двустороннем, международных организаций, форумов. Когда говорят "победа", то каждый вкладывает в это понятие собственное видение, а нам нужно иметь свое, которое соответствует национальным интересам Украины,

– отметил Огрызко.

Тогда, учитывая перспективы, будем себя чувствовать очень уверенно. Однако, по его мнению, тактические аспекты вызовут дискуссии, потому что кому-то что-то не понравится в этом плане, некоторые захотят что-то изменить в нем. Однако это не означает, что необходимо принимать чью-то позицию. Украина должна руководствоваться собственной национальной безопасностью.

Президент Украины говорит, что "мы закончим войну на наших условиях". Этот тезис, по словам дипломата, должен быть расшифрован. Например, в нем могут быть такие пункты:

Возвращение к границам 1991 года.

Компенсация убытков, которые были нанесены Россией.

Наказание российских военных преступников.

Вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Создание коалиции антифашистских сил и превращение России в страну, которая никогда больше не будет угрожать Украине и т.д.

Должен быть четкий, конкретный перечень вещей, который мы потом должны будем объяснить гражданам Украины и стран-партнеров. Тогда можем мобилизовать наших зарубежных союзников вокруг такого плана,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Если кто-то считает, что мир в Украине – это принятие условий России, а такие пророссийские партии есть, в частности в Германии, то нам нужно быть максимально конкретными. Общие концепции, как отметил дипломат, приведут к тому, что начнутся распри из-за того, что есть разные понимания понятия "победа".

Больше о заявлениях Владимира Зеленского