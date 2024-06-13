Водночас нам потрібно мати конкретний план, в якому покроково буде зазначено, якою є для України кінцева мета війни. Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що це дозволить Києву консолідувати довкола себе проукраїнські сили.

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Має відповідати національним інтересам

Україна має чітко пояснювати світові, за що саме ми боремося.

Нам потрібно визначити для самих себе, що таке "наша перемога", і її концепцію просувати всюди – на рівні двосторонньому, міжнародних організацій, форумів. Коли кажуть "перемога", то кожний вкладає в це поняття власне бачення, а нам потрібно мати своє, яке відповідає національним інтересам України,

– зауважив Огризко.

Тоді, з огляду перспективи, будемо себе відчувати дуже впевнено. Проте, на його думку, тактичні аспекти викличуть дискусії, тому що декому щось не сподобається в цьому плані, дехто захоче щось змінити в ньому. Однак це не означає, що необхідно приймати чиюсь позицію. Україна має керуватися власною національною безпекою.

Президент України говорить, що "ми закінчимо війну на наших умовах". Ця теза, за словами дипломата, має бути розшифрована. Наприклад, в ній можуть бути такі пункти:

Повернення до кордонів 1991 року.

Компенсація збитків, які були завдані Росією.

Покарання російських воєнних злочинців.

Вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Створення коаліції антифашистських сил та перетворення Росії на країну, яка ніколи більше не буде загрожувати Україні і т. д.

Має бути чіткий, конкретний перелік речей, який ми потім повинні будемо пояснити громадянам України і країн-партнерів. Тоді можемо мобілізовувати наших закордонних союзників довкола такого плану,

– підкреслив Володимир Огризко.

Якщо хтось вважає, що мир в Україні – це прийняття умов Росії, а такі проросійські партії є, зокрема в Німеччині, то нам потрібно бути максимально конкретними. Загальні концепції, як наголосив дипломат, призведуть до того, що почнуться чвари через те, що є різні розуміння поняття "перемога".

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