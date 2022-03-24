Дело в том, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

Внимание Отравит всю армию, – Фейгин сказал, решится ли Путин использовать химическое оружие

Как он отметил, что к этому оружию есть специальные допуски, ключи. Есть и отдельные офицеры, выполняющие это решение – запустить ядерное оружие или нет.

Не от одного Путина зависит запуск ядерного оружия,

– подчеркнул Мусиенко.

Следовательно, должно дойти по иерархии непосредственно к тому, кто нажмет финальную кнопку на подводной лодке или на самолете.

"Поэтому, я думаю, в нашу пользу играет и то, что система даст сбой, и они не выполнят этот приказ. Такая вероятность высока, и это нас спасет", – считает специалист.

К слову. В НАТО согласовали предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Любое использование Россией химического или биологического оружия приведет к тяжелым последствиям.

Интересно посмотреть – можно ли сбить российскую ядерную ракету: смотрите видео