Дело в том, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
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Как он отметил, что к этому оружию есть специальные допуски, ключи. Есть и отдельные офицеры, выполняющие это решение – запустить ядерное оружие или нет.
Не от одного Путина зависит запуск ядерного оружия,
– подчеркнул Мусиенко.
Следовательно, должно дойти по иерархии непосредственно к тому, кто нажмет финальную кнопку на подводной лодке или на самолете.
"Поэтому, я думаю, в нашу пользу играет и то, что система даст сбой, и они не выполнят этот приказ. Такая вероятность высока, и это нас спасет", – считает специалист.
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