Річ у тім, що запуск ядерної зброї залежить не лише від Путіна. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.
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Як він зазначив, до цієї зброї є спеціальні допуски, ключі. Є й окремі офіцери, які виконують це рішення – запустити ядерну зброю, чи ні.
Не від одного Путіна залежить запуск ядерної зброї,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Тож має дійти по ієрархії безпосередньо до того, хто тисне фінальну кнопку на підводному човні чи на літаку.
"Тому, я думаю, на нашу користь грає й те, що система дасть збій, і вони не виконають цього наказу. Така імовірність висока і це нас врятує", – вважає фахівець.
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