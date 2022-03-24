Згідно з інформацією видання, лідери країн-членів Альянсу закликали Путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України. Водночас до Білорусі звернулись із закликом припинити співучасть.

Зверніть увагу НАТО надасть Україні нову військову допомогу: Столтенберг розповів деталі

У заяві лідерів Альянсу мовиться, що союзники НАТО продовжуватимуть допомагати Україні у сфері кібербезпеки й захисту від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

Будь-яке використання Росією хімічної чи біологічної зброї призведе до тяжких наслідків, зазначили у НАТО – пообіцяли посилити готовність до хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

У НАТО вкотре наголосили, що ввели проти Росії масштабні санкції для припинення війни. Країни Альянсу підтримуватимуть міжнародний тиск на Росію.

Зауважте – Пресконференція Столтенберга після саміту НАТО: дивіться відео