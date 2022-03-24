Согласно информации издания, лидеры стран-членов Альянса призвали Путина немедленно прекратить войну и вывести военные силы из Украины. В то же время, к Беларуси обратились с призывом прекратить соучастие.

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В заявлении лидеров Альянса говорится, что союзники НАТО будут продолжать помогать Украине в сфере кибербезопасности и защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

Любое использование Россией химического или биологического оружия приведет к тяжелым последствиям, отметили в НАТО – пообещали усилить готовность к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

В НАТО еще раз подчеркнули, что ввели против России масштабные санкции для прекращения войны. Страны Североатлантического союза будут поддерживать международное давление на Россию.

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