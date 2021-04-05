Главу СБУ Ивана Баканова во время выступления в Верховной Раде забросали вопросами из-за российского гражданства Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Донецкой области. В частности свое возмущение выразил депутат из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

Журналист Дмитрий Гнап отреагировал на эту ситуацию в парламенте. По его словам, СБУ стоит прямо и жестко спрашивать за бездействие в истории с Аксеновым, но не представителям политической силы Порошенко.

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"Так, 5 лет назад, когда Петр Алексеевич был президентом, а депутат Арьев входил в правящее большинство в Раде, мы с коллегами сделали расследование, в котором обнаружили, что мэр Одессы Геннадий Труханов тоже имеет российский паспорт", – вспомнил журналист.

Причем именно на российский паспорт им были оформлены виргинские офшоры, через которые он контролирует десятки фирм Одессы. В частности те, которые получают миллиардные заказы из государственного и городского бюджета,

– заявил Дмитрий Гнап.

Он отметил, что тогда СБУ, возглавляемая Василием Грицаком, пообещала тщательно проверить нашу информацию. И через некоторое время, действительно дала ответ. В нем говорилось, что следователи российский паспорт у Труханова не нашли.

Справка: Ответ СБУ относительно российского паспорта у Геннадия Труханова: "Сотрудники СБУ опросили мэра Одессы, который отрицал наличие у него двойного гражданства. Следовательно, распространенная журналистами информация не подтвердилась".

"Вы поняли, пришли "сбушники" к Труханову и говорят: "У вас есть российский паспорт?" – "Нет" – "Мы так и думали. Всего наилучшего, до свидания!". А через некоторое время, фракция "Блок Петра Порошенко" в Одесском городском совете стала синхронно голосовать с фракцией Труханова, в том числе в отношении вкусных земельных вопросов", – сказал Дмитрий Гнап.

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Также добавил: "Аксенов давно должен был ходить не на встречи с избирателями, а на допросы в СБУ. И сидеть не в кресле мэра, а на скамье подсудимых. Вот только не представителям предыдущей власти об этом критиковать Службу безопасности".

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