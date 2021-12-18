Не подарками единственными: Эпифаний дал советы родителям ко Дню святого Николая

Митрополит Эпифаний в канун Дня святого Николая дал советы для родителей. Он посоветовал взрослым, как лучше провести этот день с малышами.

Советы от митрополита Эпифания

Глава УПЦ подчеркнул, что хотя праздник имеет историческую и христианскую почву, важны семейные отношения. Отношения между родителями и детьми в этот день не должны строиться исключительно на материальных ценностях.

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Не "откупайтесь" от ребенка

В День святого Николая не стоит покупать детям очень дорогие подарки. Лучше подарить им свое тепло. Важны общение, объятия и поцелуи. "Учите ребенка добру и наставляйте на праведный путь", – подчеркнул митрополит.

Учите малышей дарить подарки

Следует научить ребенка не только быть благодарным, но и дарить что-нибудь самому. Важной христианской добродетелью является отдавать, не требуя ничего.

Учите ребенка этой любви и искренности, помогите ему подготовить подарки для родственников и своим примером покажите, какой может быть забота о своих ближних,

– сказал глава ПЦУ.

Объясните, что подарки бывают не только материальными

Любовь и забота выражаются не только в подарках, но и в поступках. Научите ребенка заботиться о других людях, даря свою любовь и поддержку. Например, вы можете вместе придумать, как помочь одиноким стареньким соседям и поздравить их с праздником.

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Расскажите об истории праздника

Николай не вымышленный мифический персонаж, а реальная историческая фигура, которая своими добрыми бескорыстными поступками изменила жизнь многих людей к лучшему. Расскажите историю чудотворца вашим малышам – пусть ребенок вдохновляется примером Николая.

Нельзя запугивать резочкой

Не угрожайте ребенку, что святой Николай принесет резочку за его невежливое поведение. Физическое наказание редко приносит что-нибудь хорошее, однако может стать причиной для формирования жестокости у ребенка.

Самым большим образцом для подражания для своего ребенка являетесь именно вы. Своим словом и своим поведением, своим отношением к нему и другим людям вы воспитываете его и наставляете. И наблюдая за вами, ребенок вырастет добропорядочным, если вы будете для него достойным примером,

– заверил митрополит.

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Полный текст публикации митрополита Эпифания в фейсбуке:

Праздник в честь святителя Николая или День святого Николая, как его знают в народе – один из самых теплых и уютных семейных праздников в Украине. Сохраненный в украинской традиции, несмотря на годы навязываемого атеизма, он остался одной из объединительных дат для нашего народа. И действительно, что может объединять больше, чем любовь, которой полон этот праздник и которой мы так охотно делимся друг с другом – в том числе через подарки.

В канун этого прекрасного дня хочу обратиться к родителям.

1. Не единственными подарками

Что в праздник Николая, что в любой другой день отношения между людьми, а тем более ваши отношения с собственным ребенком не должны строиться исключительно на материальных ценностях. Человек обозначен единством тела и души, а значит, нуждается и в материальных, и в духовных ценностях для гармоничного развития. Особенно тогда, когда речь идет о маленьком человеке, которого вы растите, воспитываете и наставляете.

2. Учите ребенка не только быть благодарным, но и дарить подарки самому

Одной из величайших христианских добродетелей является умение отдавать, не требуя ничего вместо этого. Делать добро не ради похвалы или благодарности, не ради какого-нибудь мгновенного или отсроченного вознаграждения, но от всего сердца и из любви.

3. Объясните, что подарки бывают не только материальными

Любовь и забота в значительной степени выражаются не только и не столько в материальных ценностях, хотя они тоже бывают важны, как в поступках и заботе. Вы можете вместе придумать, как помочь одиноким стареньким соседям, разбавить их одиночество и поздравить их с праздником.

4. Расскажите ребенку об истории праздника

Обратитесь к истории жизни святителя Николая и расскажите ребенку о нем. Пусть ваш ребенок вдохновляется примером святителя Николая и учится от него любви и самоотверженности добрым делам.

5. Не запугивайте ребенка "резочкой"

Не угрожайте ребенку, что "святой Николай принесет резочку" за его невежливое поведение. Физическое наказание редко приносит хорошие плоды, но может стать причиной черствения сердца и формирования жестокости у ребенка.

Ведь самым большим образцом для подражания для своего ребенка являетесь именно вы.