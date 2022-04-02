Не подпишем ни одного документа, где РФ предоставляли бы право вето, – Арахамия о переговорах
Источник:Давид Арахамия
Нардеп Давид Арахамия заявил, что Украина не подпишет ни одного документа, в котором России предоставляли бы право вето. Это категорически неприемлемо.
Соответствующую информацию обнародовал глава украинской делегации 2 апреля. В частности, политик объяснил, что россияне уже "сейчас слышат логику".
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Украина не подпишет документ, где будет право вето России
Мы не будем подписывать ни одного документа, где у России будет право ветировать своим голосом решение. Для нас это категорически неприемлемо,
– написал Арахамия.
Политик объяснил, что вообще не нужно тогда обсуждать какие-либо гарантии безопасности, ведь Россия сможет заблокировать их в любой момент.
Также Давид Арахамия заявил, что:
- украинская делегация обсуждает этот вопрос с Россией, они сейчас слышат логику, понимают ведь, что так не может быть;
- поэтому мы проговариваем с россиянами другой формат – есть мирный договор с Россией, но гарантию безопасности предоставляют другие страны;
- Россия не может блокировать этот процесс.
"Это закладывается в механизмах активации этих гарантий. Мне кажется, что в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, иначе мы ничего подписывать вообще не будем", – пояснил Арахамия.
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