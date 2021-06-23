Переговорная группа о пленках Bihus.Info

Журналисты сами признают, что пленки не показывают полную картину происходившего. Об этом бывший председатель правления "Нафтогаза" рассказал в интервью.

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Коболев, Лана Зеркаль и Игорь Диденко в то время были членами переговорной группы по поставкам газа. В интервью они рассказали, как все происходило на самом деле.

Запись показывает интерпретацию событий. Мы же хотим рассказать о том, что и как было. Не всегда по записям можно хорошо воспроизвести происходящее. А у нас была своя переговорная тактика, которую не знал никто,

– сказала Зеркаль.

Роль Порошенко в газовых переговорах

Диденко вспомнил, как через неделю после инаугурации пятого президента Петра Порошенко, в Киеве происходили переговоры по газу. Тогда украинская сторона настаивала на прямых отношениях "Нафтогаза" и "Газпрома", однако россияне выступали за межправительственные соглашения, которые Украине ничего не гарантировали.

Тогда председатель правления российского предприятия Алексей Миллер и посол России Михаил Зурабов пошли в кабинет Порошенко. В то время переговорная группа сидела в кабинете премьера Арсения Яценюка и ждала исход разговора.

Звонит прямой телефон от президента и он говорит: "Ну, они у меня были. Намеки на "Росукрэнерго-2" звучали, однако мы будем идти только к прямым отношениям. Только". Тогда мы выдохнули,

– вспомнил Диденко.

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