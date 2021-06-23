Переговорна група про плівки Bihus.Info

Журналісти самі визнають, що плівки не показують повну картину того, що відбувалося. Про це колишній голова правління "Нафтогазу" розповів у інтерв'ю.

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Коболєв, Лана Зеркаль та Ігор Діденко у той час були членами переговорної групи щодо постачання газу. В інтерв'ю вони розповіли, як усе відбувалося насправді.

Запис показує інтерпретацію подій. Ми ж хочемо розповісти про те, що і як було. Не завжди по записах можна добре відтворити те, що відбувається. А у нас була своя переговорна тактика, яку не знав ніхто,

– сказала Зеркаль.

Роль Порошенка у газових переговорах

Діденко пригадав, як через тиждень після інавгурації п'ятого президента Петра Порошенка, у Києві відбувалися перемовини щодо газу. Тоді українська сторона наполягала на прямих відносинах "Нафтогазу" та "Газпрому", однак росіяни виступали за міжурядові угоди, які Україні нічого не гарантували.

Тоді голова правління російського підприємства Олексій Міллер та посол Росії Михайло Зурабов пішли у кабінет Порошенка. У той час переговорна група сиділа у кабінеті прем'єра Арсенія Яценюка та чекала на результат розмови.

Дзвонить прямий телефон від президента і він каже: "Ну, вони у мене були. Натяки на "РосУкрЕнерго-2" звучали, однак ми будемо йти тільки до прямих відносин. Тільки". Тоді ми видихнули,

– пригадав Діденко.

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