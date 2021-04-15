Россия готова отвечать на санкционные ограничения США. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что такая политика США может повредить предстоящей встрече главы Кремля и американского лидера Джо Байдена.

Песков убеждает, что Россия намерена как можно лучше отстаивать свои интересы. Любые санкционные ограничения в Кремле, конечно, считают незаконными.

К теме Твердая позиция США в отношении Украины не исчезнет, – Чалый о вероятной встрече Байдена и Путина

"Дыма без огня не бывает", – Песков о санкциях

Относительно сообщений СМИ, что Вашингтон уже готовит новые санкции, то спикер Путина считает, что "дыма без огня не бывает".

Дождемся объявления конкретных решений официального Вашингтона. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед – два шага назад",

– заявил Песков.

В Кремле также убеждены, что вероятные санкции помешают встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Песков заявил: встретиться предлагал именно глава Белого дома, а вот Путин – до сих пор думает.

Санкции не поспособствуют встрече Байдена и Путина

То, что санкции, которые обсуждают, никак не поспособствуют такой встрече – это однозначно. А помешают или нет – решение президента,

– подчеркнул Песков.

Рупор Кремля убеждает, организовать двустороннюю встречу президентов в течение ближайших недель не удастся. Ведь вопрос лишь анализируют. Речь идет разве о переговорах во время климатического саммита.

Обратите внимание! Джо Байден позвонил Владимиру Путину 13 апреля. Главы государств обсудили и ситуацию на Донбассе, и войска возле украинской границы. Глава Белого дома призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Киевом.

Актуально Встреча Байдена с Путиным может состояться уже на следующей неделе

Что известно о новых санкциях США против России

СМИ сообщили, что администрация Байдена готова одобрить новые санкции против России. Причина – вмешательство России в выборы президента США. Ограничения могут затронуть около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.