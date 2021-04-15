Президент США Джозеф Байден и кремлевский лидер Владимир Путин могут встретиться на следующей неделе. Предварительных договоренностей о встрече достигли во время разговора политиков.

Байдену и Путину надо прояснить позицию по ряду вопросов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

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Какая цель встречи

По словам Блинкена, США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Для этого нужны открытые линии коммуникации, чтобы администрация Байдена могла четко говорить о взглядах, политике и возражениях против действий России.

Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели,

– сказал госсекретарь.

Разговор Байдена и Путина: что известно

Президенты поговорили по телефону 13 апреля. Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом и заверил, что Штаты будут поддерживать Украину.

Кроме того, американский президент предложил Путину встретиться на нейтральной территории.

По информации из СМИ, быть площадкой для встречи согласились 3 государства. Одна из них – Финляндия.

Обратите внимание! Байден 2 апреля впервые поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Говорили о реформах, олигархате, войне на Донбассе, а также о визите лидера США в Украину.