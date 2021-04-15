Президент США Джозеф Байден та кремлівський лідер Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного тижня. Попередніх домовленостей про зустріч досягли під час розмови політиків.

Байдену та Путіну треба прояснити позицію щодо низки питань. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Брюсселі.

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Яка мета зустрічі

За словами Блінкена, США хотіли б стабільних та передбачуваних відносин з Росією. Для цього потрібні відкриті лінії комунікації, щоб адміністрація Байдена могла чітко говорити про погляди, політику та заперечення проти дій Росії.

Це важливо, щоб уникати прорахунків. Це ви й бачили вчора, коли президент Байден подзвонив президенту Путіну і запропонував зустрітися на наступному тижні,

– сказав держсекретар.