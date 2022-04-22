Рота держала оборону и сжигала оккупантов в Лукашевке, близ Новоселовки и Колычевцы. Сейчас командир Григорий с позывным Афганец вспоминает все ужасы того периода.

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Командир Григорий Афганец вспоминает, что из длительного боя, который шел в течение 7-го марта, его подразделение вышло без единого "трехсотого".

Был столь плотный минометный обстрел, из 80-х, 120-х, из "Градов", САУ. Расслабиться и часа не было. Обстрелы были и днем, и ночью. Почти неделю нас обстреливали,

– рассказывает Афганец.

По его словам, тогда же под огонь попала сельская школа в Колычевке, в подвале которой прятались мирные жители, дети, в общей сложности около 200 человек. Всех удалось спасти, в частности благодаря устойчивой обороне военных. Григорий отмечает, что его рота смогла удержать позиции.

Было налажено сотрудничество с артиллерией, хорошо отрабатывавшей все координаты, которые мы предоставляли. А в большинстве своем мы поражали рашистские танки из гранатометов на расстоянии 150 – 200 метров,

– рассказывает военный.

Лично им были подбиты два вражеских танка Т-72.

Такие навыки Григорий получил во время боевых действий в Афганистане. Отсюда и его позывное. В мирной жизни работал в черниговском университете в должности товароведа, имел предпринимательскую деятельность. Несмотря на это, отмечает, всегда был готов к боевым действиям.

Военные на то и военные, чтобы готовиться к войне. Мы свою страну, свое государство, свои семьи, детей будем защищать до последнего. Я уверен, что эту войну мы выиграем,

– подытоживает он.

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