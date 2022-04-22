Рота тримала оборону та спалювала окупантів у Лукашівці, поблизу Новоселівки та Количівці. Зараз командир Григорій з позивним Афганець пригадує всі жахіття того періоду.

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Оборона Чернігова у "найспекотніші" дні

Командир Григорій Афганець згадує, що з тривалого бою, який точився впродовж 7-го березня, його підрозділ вийшов без жодного "трьохсотого".

Був настільки щільний мінометний обстріл, з 80-х, 120-х, з "Градів", САУ. Розслабитись і години не було. Обстріли були і вдень, і вночі. Майже тиждень нас обстрілювали,

– розповідає Афганець.

За його словами тоді ж під вогонь потрапила сільська школа у Количівці, у підвалі якої ховалися мирні мешканці, діти, загалом близько 200 людей. Усіх вдалося врятувати, зокрема, завдяки стійкій обороні військових. Григорій наголошує, що його рота змогла утримати позиції.

Була налагоджена співпраця з артилерією, яка гарно відпрацьовувала всі координати, що ми надавали. А здебільшого ми вражали рашистські танки з гранатометів на відстані 150 – 200 метрів,

– розповідає військовий.

Особисто ним було підбито два ворожі танки Т-72.

Такі навички Григорій отримав під час бойових дій в Афганістані. Звідси і його позивне. У мирному житті працював у чернігівському університеті на посаді товарознавця, мав підприємницьку діяльність. Попри це, наголошує, завжди був готовий до бойових дій.

Військові на ті й військові, щоби готуватися до війни. Ми свою країну, свою державу, свої сім'ї, дітей захищатимемо до останнього. Я певен, що цю війну ми виграємо,

– підсумовує він.

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