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"Не повредит делу": к переговорному процессу по Донбассу могут приобщить глав ПЦУ и УГКЦ

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К переговорному процессу по Донбасса могут включить глав ПЦУ и УГКЦ
У "Слузі народу" допускають участь глав ПЦУ та УГКЦ у переговорах по Донбасу / Колаж 24 каналу

В Украине есть религиозные авторитеты, которые могли бы присоединиться к переговорному процессу по Донбассу. В частности, они могли бы усилить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Это может помочь сдвигу диалога с места.

Таку думку висловила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Обозревателю".

Раніше Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі

"Якщо це допоможе процесу – так. Я вважаю, що ми повинні розширити представництво рівно настільки, наскільки це буде потрібно, і щоб це викликало прийняття в суспільстві", – пояснила Верещук свою позицію.

При цьому вона назвала таких релігійних авторитетів. Це – глава Православної церкви України митрополит Епіфаній та очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Якщо це буде Епіфаній або пан Шевчук, я думаю, це точно не зашкодить справі. Врешті-решт, ми розмовляємо з Росією, вона є стороною конфлікту й відповідальна за все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу,
– наголосила вона.

Робота ТКГ у Мінську: що відомо

  • Миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який зазвичай проходить у Мінську, відбувається за участю Тристоронньої контактної групи
  • Процес триває з 2014 року, коли були підписані перші домовленості (так званий "Мінськ-1").
  • До Тристоронньої контактної групи входять делегати від України, Росії і ОБСЄ.
  • На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Слуга народа Ирина Верещук Святослав Шевчук Епифаний Православная церковь Украины УГКЦ Религия Минск Минские договоренности
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