"Не повредит делу": к переговорному процессу по Донбассу могут приобщить глав ПЦУ и УГКЦ
В Украине есть религиозные авторитеты, которые могли бы присоединиться к переговорному процессу по Донбассу. В частности, они могли бы усилить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Это может помочь сдвигу диалога с места.
Таку думку висловила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Обозревателю".
Раніше Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі
"Якщо це допоможе процесу – так. Я вважаю, що ми повинні розширити представництво рівно настільки, наскільки це буде потрібно, і щоб це викликало прийняття в суспільстві", – пояснила Верещук свою позицію.
При цьому вона назвала таких релігійних авторитетів. Це – глава Православної церкви України митрополит Епіфаній та очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.
Якщо це буде Епіфаній або пан Шевчук, я думаю, це точно не зашкодить справі. Врешті-решт, ми розмовляємо з Росією, вона є стороною конфлікту й відповідальна за все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу,
– наголосила вона.
Робота ТКГ у Мінську: що відомо
- Миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який зазвичай проходить у Мінську, відбувається за участю Тристоронньої контактної групи
- Процес триває з 2014 року, коли були підписані перші домовленості (так званий "Мінськ-1").
- До Тристоронньої контактної групи входять делегати від України, Росії і ОБСЄ.
- На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.
Читайте также
-
В Одессе на улице Торговой обвалилась часть жилого дома: все что известно – фото и видеосегодня , 17:56
-
Несмотря на карантин в ночных клубах Киева и Одессы были громкие вечеринки: что говорит властьсегодня , 20:51
-
Депутат "Слуги народа" хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках: реакция зоозащитниковсегодня , 20:16