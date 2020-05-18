"Не зашкодить справі": до переговорного процесу по Донбасу можуть долучити глав ПЦУ та УГКЦ

В Україні є релігійні авторитети, які могли б долучитися до переговорного процесу по Донбасу. Зокрема, – вони могли б підсилити українську делегацію у Тристоронній контактній групі. Це може допомогти зрушенню діалогу з місця.

Таку думку висловила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Обозревателю".

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"Якщо це допоможе процесу – так. Я вважаю, що ми повинні розширити представництво рівно настільки, наскільки це буде потрібно, і щоб це викликало прийняття в суспільстві", – пояснила Верещук свою позицію.

При цьому вона назвала таких релігійних авторитетів. Це – глава Православної церкви України митрополит Епіфаній та очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Якщо це буде Епіфаній або пан Шевчук, я думаю, це точно не зашкодить справі. Врешті-решт, ми розмовляємо з Росією, вона є стороною конфлікту й відповідальна за все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу,

– наголосила вона.

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