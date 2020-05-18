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"Не зашкодить справі": до переговорного процесу по Донбасу можуть долучити глав ПЦУ та УГКЦ

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До переговорного процесу по Донбасу можуть долучити глав ПЦУ та УГКЦ
У "Слузі народу" допускають участь глав ПЦУ та УГКЦ у переговорах по Донбасу / Колаж 24 каналу

В Україні є релігійні авторитети, які могли б долучитися до переговорного процесу по Донбасу. Зокрема, – вони могли б підсилити українську делегацію у Тристоронній контактній групі. Це може допомогти зрушенню діалогу з місця.

Таку думку висловила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Обозревателю".

Раніше Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі

"Якщо це допоможе процесу – так. Я вважаю, що ми повинні розширити представництво рівно настільки, наскільки це буде потрібно, і щоб це викликало прийняття в суспільстві", – пояснила Верещук свою позицію.

При цьому вона назвала таких релігійних авторитетів. Це – глава Православної церкви України митрополит Епіфаній та очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Якщо це буде Епіфаній або пан Шевчук, я думаю, це точно не зашкодить справі. Врешті-решт, ми розмовляємо з Росією, вона є стороною конфлікту й відповідальна за все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу,
– наголосила вона.

Робота ТКГ у Мінську: що відомо

  • Миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який зазвичай проходить у Мінську, відбувається за участю Тристоронньої контактної групи
  • Процес триває з 2014 року, коли були підписані перші домовленості (так званий "Мінськ-1").
  • До Тристоронньої контактної групи входять делегати від України, Росії і ОБСЄ.
  • На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Слуга народу Ірина Верещук Святослав Шевчук Епіфаній Православна церква України УГКЦ Релігія Мінськ Мінські домовленості
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