А включение в список умершего в 2018 году бывшего сенатора Маккейна – это "по Фрейду". Не просто ляп, это русская шизофрения.

Читайте Россияне понесли катастрофические потери и проводят мобилизацию: что происходит на Луганщине

Бензоколонка под управлением мафии

Маккейн назвал путинский режим бензоколонкой, которой управляет мафия. Он мечтал, чтобы эта бензоколонка закрылась, а мир считал путинский режим преступной мафией. Его мечта начала сбываться, и за это в Москве ненавидят и боятся даже мертвого Маккейна.

Джон Маккейн называл путинский режим бензоколонкой / Фото Getty Images

Важно Сепаратистский гнойник: какие угрозы несет Приднестровье для Украины

Приговор преступникам – впереди

Когда в России или в том, что будет на ее месте, будут улицы МакКейна и не будет улиц Путина. В рамках дефашизации – это тоже будет приговор преступлениям этого режима.

Также интересно – У рашистов не хватает ресурсов! Коваленко предположил, как оккупанты будут действовать дальше: смотрите видео