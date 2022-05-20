Остаются вопросы по другим моментам, в частности якобы об эвакуации семей российских офицеров из Приднестровья.

Читайте также Кремль готовится к аннексии на территории Украины: что известно о подлом плане оккупантов

Нюансы о войсках в Приднестровье

Во-первых, пока ни в каких наших СМИ, в том числе и по инсайдерской информации, не проходили сведения о возможной эвакуации семей российских офицеров из Приднестровья.

Во-вторых, в армии Приднестровья – не "300 российских военных", а до 8 тысяч местных жителей, и еще примерно столько же резервистов и контрактников, то есть до 15 тысяч.

Тирасполь надеется в случае боевых действий призвать под ружье до 80 тысяч человек. А это может означать ненужное затягивание возможной военной операции в регионе из-за шапкозакидывающей оценки военного потенциала региона.

Важно Психология трусов и подонков: почему Россия напала на Украину

Другие угрозы

В-третьих, хотя можно согласиться с оценкой о том, что техническое состояние бронетехники, танков и артиллерии Левобережья действительно далеко не в лучшем состоянии, а значительная часть боеприпасов просто не подлежит транспортировке (к этому выводу впервые пришли еще до 2014 – 2015 годов), но не будем забывать, что на складах в селе Колбасна – до 20 тысяч тонн этих боеприпасов.

В случае их умышленного или случайного подрыва немалый ущерб будет нанесен не только собственно Каменскому и Рыбницкому районам Левобережной Молдовы, но и близлежащим районам Правобережной Молдовы, а также ряду населенных пунктов Одесской области Украины, не говоря уже о возможном количестве жертв. Считаю, что все это необходимо учитывать при планировании такого рода операций.

"Начало конца" для "приднестровского проекта" действительно наступит лишь тогда, когда российские войска будут окончательно отброшены к границам Украины, а флот и авиация России не смогут предоставить сепаратистам в случае удара по ним никакой реальной помощи. Но сегодня до этого очень далеко.

Интересно – Россия толкает белорусов к локальному конфликту с Польшей: смотрите видео