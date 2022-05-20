Залишаються питання щодо інших моментів, зокрема нібито про евакуацію родин російських офіцерів з Придністров'я.

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Нюанси щодо військ у Придністров'ї

По-перше, поки що ні в яких наших ЗМІ, зокрема й за інсайдерською інформацією, не проходили відомості про можливу евакуацію сімей російських офіцерів із Придністров'я.

По-друге, в армії Придністров'я – не "300 російських військових", а до 8 тисяч місцевих жителів, і ще приблизно стільки ж резервістів і контрактників, тобто до 15 тисяч.

Тирасполь сподівається у разі бойових дій призвати під рушницю до 80 тисяч людей. А це може означати непотрібне затягування можливої ​​військової операції в регіоні через шапкозакидальне оцінювання військового потенціалу регіону.

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Інші загрози

По-третє, хоча можна погодитися з оцінкою про те, що технічний стан бронетехніки, танків та артилерії Лівобережжя (ПМР) дійсно далеко не в кращому стані, а значна частина боєприпасів просто не підлягає транспортуванню (до цього висновку вперше дійшли ще до 2014 – 2015 рр.), але не будемо забувати, що на складах у селі Колбасна – до 20 тисяч тонн цих боєприпасів.

У разі їхнього навмисного або випадкового підриву чималих збитків буде завдано не тільки власне Кам'янському та Рибницькому районам Лівобережної Молдови, а й прилеглим районам Правобережної Молдови, а також і низці населених пунктів Одеської області України, не кажучи вже про можливу кількість жертв. Вважаю, що все це необхідно брати до уваги при плануванні такого роду операцій.

"Початок кінця" для "придністровського проєкту" насправді настане лише тоді, коли російські війська будуть остаточно відкинуті до кордонів України, а флот та авіація Росії не зможуть надати сепаратистам у разі удару по них жодної реальної допомоги. Але сьогодні до цього ще дуже далеко.

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