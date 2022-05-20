Залишаються питання щодо інших моментів, зокрема нібито про евакуацію родин російських офіцерів з Придністров'я.
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Нюанси щодо військ у Придністров'ї
По-перше, поки що ні в яких наших ЗМІ, зокрема й за інсайдерською інформацією, не проходили відомості про можливу евакуацію сімей російських офіцерів із Придністров'я.
По-друге, в армії Придністров'я – не "300 російських військових", а до 8 тисяч місцевих жителів, і ще приблизно стільки ж резервістів і контрактників, тобто до 15 тисяч.
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Інші загрози
По-третє, хоча можна погодитися з оцінкою про те, що технічний стан бронетехніки, танків та артилерії Лівобережжя (ПМР) дійсно далеко не в кращому стані, а значна частина боєприпасів просто не підлягає транспортуванню (до цього висновку вперше дійшли ще до 2014 – 2015 рр.), але не будемо забувати, що на складах у селі Колбасна – до 20 тисяч тонн цих боєприпасів.
У разі їхнього навмисного або випадкового підриву чималих збитків буде завдано не тільки власне Кам'янському та Рибницькому районам Лівобережної Молдови, а й прилеглим районам Правобережної Молдови, а також і низці населених пунктів Одеської області України, не кажучи вже про можливу кількість жертв. Вважаю, що все це необхідно брати до уваги при плануванні такого роду операцій.
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