Заснув із щасливою усмішкою на обличчі. Я розумію, що дурень думкою багатіє, але... Кожна ворожа дія повинна мати відповідь. Бажано – адекватну.

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Завдання України

Наше завдання на найближчі роки – зробити так, щоб будь-яка спроба агресії на адресу України супроводжувалася неприємностями. Причому, такими неприємностями, що Кремль, який горить, порівняно з ними – взагалі не привід для розмови.

Якби Росія знала, що Україна може дати адекватну відповідь, не було б ні Криму, ні Донбасу, ні війни – 2022.

Росія може нападати лише на тих, кого вважає беззахисними / Фото Getty Images

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Урок на майбутнє

Вони можуть нападати виключно на беззахисних або тих, кого вважають беззахисними. Психологія трусів та покидьків.

Це треба врахувати на майбутнє.

Виграє не той, хто не робить помилок. Виграє той, хто ці помилки не повторює.

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