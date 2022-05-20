Заснув із щасливою усмішкою на обличчі. Я розумію, що дурень думкою багатіє, але... Кожна ворожа дія повинна мати відповідь. Бажано – адекватну.
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Завдання України
Наше завдання на найближчі роки – зробити так, щоб будь-яка спроба агресії на адресу України супроводжувалася неприємностями. Причому, такими неприємностями, що Кремль, який горить, порівняно з ними – взагалі не привід для розмови.
Якби Росія знала, що Україна може дати адекватну відповідь, не було б ні Криму, ні Донбасу, ні війни – 2022.
Росія може нападати лише на тих, кого вважає беззахисними / Фото Getty Images
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Урок на майбутнє
Це треба врахувати на майбутнє.
Виграє не той, хто не робить помилок. Виграє той, хто ці помилки не повторює.
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