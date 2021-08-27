Желудок рептилии лопнул из-за гигантской добычи. Инцидент с питоном и коровой произошел в провинции Пхитсанулок.

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Питон проглотил корову

Там питон не рассчитал силы и глотнул огромную корову. Это имело для него роковые последствия – животное погибло.

Мертвую змею обнаружил фермер, который отправился искать свою пропавшую корову. Мужчина был поражен, когда увидел окровавленные останки животного и 4-метрового темного тигрового питона.

Змея прибегла к отчаянному шагу из-за голода

Представитель местных властей Нирун Ливваттанакуль отметил, что питон был голоден. Он увидел корову, задушил ее, а потом проглотил полностью.

После того, как корова погибла в середине змеи, ее тело начало распухать и раздуло желудок рептилии еще сильнее. В результате случилось то, что видим,

– объяснил он.

Питону было примерно 8 лет. После обследования тела животных сожгли и похоронили.

К слову, бирманские питоны обладают удивительной способностью потреблять очень больших жертв, поскольку они могут легко переваривать пищу, которая почти вдвое превышает их вес. К сожалению, иногда они переоценивают свой аппетит.

Обратите внимание! Ранее змея длиной 20 сантиметров выползла с торговой полки в одном из супермаркетов Сиднея. Пресмыкающееся обнаружила 25-летняя девушка, которая пришла за продуктами. Она не растерялась и помогла убрать животное, так как раньше работала над отловом змей.